Doppietta di Kolo Muani . La Juve batte il Como 2-1

Nell’anticipo della 24a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-1 il Como e, in attesa di Lazio e Fiorentina, si porta al quarto posto in classifica.

La squadra di Fabregas parte meglio, Nico Paz impegna con un fendente da fuori area Di Gregorio , interveto non facile con deviazione della palla. La Juve passa in vantaggio con Kolo Muani (35′)., l’ex Psg resiste a Dossena si sposta la palla e di dstro sotto la traversa batte Butez. Nel recupero del primo tempo Diao di testa trova il pareggio (46′)., di testa su cross di Cuìtrne che recupera la palla su Savona. Nella ripresa La Juve non punge , ma all’87’ Butez in uscita avventata colpisce con i pugni la testa di Gatti. Calcio di rigore ssegnarto da Abisso , contestato dai lariani . Dal dischetto va Kolo Muani che spiazza il portiere (89′).

IL TABELLINO

COMO-JUVENTUS 1-2

Como (4-2-3-1): Butez 4; Smolcic 6, Goldaniga 6, Dossena 6, Valle 6 (28′ st Van Der Brempt sv – 34′ st Jack sv); Perrone 6, Da Cunha 6 (35′ st Engelhardt sv); Strefezza 6.5, Paz 6.5, Diao 7 (28′ st Douvikas 5.5); Cutrone 6.5 (19′ st Ikoné 5). A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Branouder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. All.: Fabregas 6

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Weah 6, Gatti 6, Renato Veiga 6, Savona 5 (1′ st Kelly 6); Locatelli 6 (16′ st Thuram 6), Koopmeiners 4 (16′ st Douglas Luiz 6); Nico Gonzalez 5(36′ st Conceiçao sv), McKennie 6, Yildiz 5 (22′ st Mbangula 5.5); Kolo Muani 7.5. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto, Vlahovic, Adzic, Rouhi. All.: Thiago Motta 6

Arbitro: Abisso

Marcatori: 35′ e 44′ st rig. Kolo Muani (J), 46′ pt Diao (C)

Ammoniti: Savona (J), Valle (C), Strefezza (C), Goldaniga (C)