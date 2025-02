D’Aversa:” meritavamo il vantaggio”

L’Empoli sconfitto al Castellani 2-0 dal Milan. Preoccupa la posizione in classifica dei toscani. Il tecnio empolese Roberto Dì’Aversa al ternìmine del match è abbastanza amareggiato “Noi siamo giovani abbiamo peccato di alcuni errori di inesperienza… ma Gimenez è stato furbo e quando sento la parola furbizia già c’è qualcosa che non va. Nessuna polemica, con un Milan che al 90′ ha peritato i tre punti con due gol cristallini, ma D’Aversa sbotta e sull’espusione di Marianucci : “Eravamo in superiorità numerica ma quando hai una rosa giovanissima errori di inesperienza ci possono anche stare. Poi, Gimenez è stato furbo… e quando sento la parola furbizia già c’è qualcosa che non va”.