Serie A: Leao -Gimenz , Empoli-Milan 0-2

Il Milan batte l’Empoli 2- , con Leao e Gimenez, risolvono i proiblemi di Conceicao

Il Milan passa alCastellani grazie aogol nel secondo tempo di Leao (68′) e Santiago Gimenz 79). Primo tempo equilibrato con una palo centrato da Colombo con Maigan tagliato fuori.

Inizio rirpesa con Abraham fuori dai giochi Conceicao cambia e mette dentro Leao , Gimnaez e Pulisic. al 54′ Mioan in dieci , espulso Tomori , fallo su Colombo lanciato a rete. L’assistente non segnala il fuorigioco dell’empolese. Il match cambia la tendeza e vede il Milan svegliarsi e rendersi più pericoloso con Joao Felix , Leao e Gimenz. Al ristabilita la parità numerica , al 65′ espulso Marianucci e gioco pericoloso e di reazione su Gimenz. Al 79′ : lungo lancio di Maignan , Gimenez controlla e dal limite calcia a giro e batte Vasquez.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 0-2

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28′ Goglichidze); Gyasi, Henderson (25′ st Kouame), Grassi (36′ st Bacci), Pezzella; Esposito (35′ st Konate), Cacace; Colombo (25′ st Zurkowski). A disp.: Silvestri, Seghetti, Sambia, Tosto, Falcusan, Pereira. All.: D’Aversa

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders (24′ st Thiaw), Fofana (1′ st Pulisic), Jimenez (1′ st Leao); Abraham (1′ st Gimenez), Joao Felix (39′ st Terracciano). A disp.: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Camarda. All.: Sergio Conceiçao

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 23′ st Leao (M), 31′ st Gimenez (M)

Ammoniti: Joao Felix (M), Tomori (M), Henderson (E), Grassi (E), Gimenez (M)

Espulsi: al 9′ st Tomori (M) per doppia ammonizione (gioco scorretto). Al 20′ st Marianucci (E) per gioco violento