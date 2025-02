“Siamo stati molto intelligenti nel modo in cui l’abbiamo affrontata”. Così l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, dopo la vittoria sul Venezia grazie ad un suo gol su rigore. L’argentino è stato premiato come miglior giocatore della partita. “Penso di aver giocato partite migliori senza essere stato premiato, sono contento del mio presente, ho continuità, a me piace giocare sempre”.