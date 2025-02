Claudio Ranieri soddisfatto della prova della sua Roma e della vittoria contro il Venezia. “Sono soddisfatto perché non è stato facille fare risultato al Penzo. Nelle ultime dieci partite del Venezia, c’è sempre stato un gol di scarto – ha spiegato l’allenatore a fine partita ai microfoni di Dazn – Il Venezia fa molti interscambi, noi siamo stati molto bravi e intelligenti. Come determinazione e voglia di stare in campo, credo che questa sia stata la nostra migliore partita”.