Inter- Fiorentina 2-1. Arnautovic riporta i nerazzurri a-1 dal Napoli

L‘Inter batte 2-1 la Fiorentina nell’ultimo posticipo della 24esima giornata di Serie A, roiportandosi nuovamentea-1 dul Napoli capolista.

Nel primo tempo i nerazzurri partono forte e dopo appena un minuto Lautaro sfiora il palo con un destro di controbalzo. La Fiorentina si difende come può e fatica ad uscire: al 14′ Barella con una stupenda rovesciata sfiora il montate su cross di Carlos Augusto, poi al 21′ il brasiliano, su spizzata di Bastoni arrivara leggermente in ritardo , calcia la palla sbuccia il palo alla destra di De Gea. Lautaro di testa centra la traversa. Al 28′ un problema muscolare costringe Thuram ad uscire , al suo posto Arnautovic. Passano pochi minuti e l’Inter passa in vantaggio: ennesimo calcio d’angolo deviato sfortobatamente in rete da Pongracic, la panchia viola protesta , l’angolo non doiveva essere assegnato , le immagine moostrano chiaramente che la palla di Bsstoni era già uscita sul fondo. I nerazzurri sfiorano il raddoppio con Arnautovic, che impegna subito De Gea a un grande intervento col piede. Al 43′ arriva il pareggio viola: La Penna, richiamato al monitor, giudica da rigore un tocco di mano di Darmian in area (braccio molto largo, Mandragora trasforma il penalty e fa 1-1 . Si va al riposo sull’1 a 1.Nella rirpesa ‘Inter riparte come nel primo tempo attaccando a testa bassa e dopo appena 7’ torna avanti: cross a rientrare di Carlos Augusto, marcatura leggera di Ranieri su Arnautovic che di testa fa 2-1. Palladino inserisce Zaniolo e Fagioli, che hanno entrambi un buon impatto. Ad andare più vicina al gol è però sempre l’Inter, prima con l’ennesima girata di testa di Lautaro sugli sviluppi di corner, poi con un diagonale di Zalewski non lontano dal palo. La squadra di Inzaghi, nonostante un po’ di fiato corto nei minuti conclusivi, non rischia sostanzialmente nulla e porta a casa tre punti preziosissimi per il momento e per la classifica a-1 dal Napoli. La viola scivola al sesto posto dietro la Juventus.

TABELLINO

Inter-Fiorentina 2-1

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (20′ st Zalewski 5,5); Darmian 6, Barella 7, Calhanoglu 6 (1′ st Zielinski 6,5), Mkhitaryan 6 (20′ st Frattesi 6), Carlos Augusto 6,5; Lautaro 7, Thuram 6 [28′ Arnautovic 7 (32′ st Taremi 6)].

Allenatore: Inzaghi 6,5

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6; Dodo 6, Pongracic 5, Ranieri 5, Gosens 5,5; Mandragora 6 (35′ st Gudmundsson 6), Richardson 5 (17′ st Cataldi 6); Moreno 5 (22′ st Fagioli 6), Beltran 5,5 (22′ st Zaniolo 6,5), Parisi 5 (17′ st Folorunsho 6); Kean 5,5.

Allenatore: Palladino 5,5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 28′ aut. Pongracic (I), 44′ rig. Mandragora (F), 7′ st Arnautovic (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Richardson (F), Parisi (F), Calhanoglu (I), Kean (F), Zalewski (I), Barella (I)