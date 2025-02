Motta:” contro il PSV grande sfida importante”

Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia dell’andata della sfida col club olandese all’Allianz Stadium.



“E’ una grande partita da giocare mettendoci il massimo delle nostre possibilità. Negli allenamenti i nostri ragazzi ci mettono la voglia e grande intensità cin il massimo dell’impegno. Giocare in casa è un fattore in più , ma dobbiamo metterci dunamismo per cobnquistare la qualificazione. . Il PSV Eindhoven è una grande squadra con giocatori di qualità. Abbiamo tanto rispetto per l’avversario, dobbiamo essere al nostro massimo livello per competere con loro”