Il Napoli non brilla e contro l’Udinese finisce 1-1

Un Napoli poco lucido, costretto dall’Udinese a rallentare la corsa allo scudetto.Dopo il pareggio con la Roma, contro l’Udinese finisce 1-1-

Nella 24.ma giornata di Serie A , tutto pronto al Maradona per festeggiare l’allungo in classifica sull’Inter , invece l’Udinese non rovina in parte la serata del maradona. I friulani partono meglio e si rendono subito pericolosi con una conclusione di Thauvin respinta d’istinto da Meret. Il Napoli risponde impegnando Sava con un colpo di testa di McTomynae e su un fendente forte ma centrale di Politano. Ci prova anche Di Lorenzo , tiro murato da Karlstrom. Funziona poco la fascia sinistra con Mazzocchi e Neres, mentre l’Udinese si affiida a veloci ripartenze e su una di queste Lucca sfiora il vantaggio su assist di Thauvin. Occasione che spaventa il Maradona. Il match è vivo , ma il Napoli non dimostra la solita supremazia espressa in altri match e rischia ancora su una conclusione di Ekkellenkamp che trova Meret pronto dopo una grande verticalizzazione di Thauvin. Ancira i ragazzi di Runjaic pericolosi un’incornata di Bijol che termina a lato di poco sugli sviluppi di un corner. Dall’altra invece ci prova Politano con la palla lontano dalla porta di Sava , poi Mazzocchi spreca una buona azione in ripartenza. McTominay si divora il vantaggio a tu per tu con Sava , poli scozzese si rifà al 37′ portando avanti il Napoli da calcio d’angolo il colpo di testa imperioso stappa il match. L’Udinese reagisce subito e dopo appena tre minuti pareggia: errore di Juan Jesus che non lascia la palla a Meret, e rinvia , Mazzocchi evita il fallo laterale e rinvia , palla raccolta da Ekkelenkamp, bravo a battere Meret con un destro preciso all’angolino. il primo tempo e manda le squadre negli spogliatoi in parità.

La ripresa inizia subito con di Meret sche deve intervenire su coinclusione di Lovric. Da una parte Solet chiude su Lukaku, dall’altra Meret risolve invece una situazione pericolosa su corner uscendo bene su Kristensen e Di Lorenzo anticipa Lucca. L’Udinese fa densità a centrocampo e gioca in pressing sul Napoli non facendolo ragionare. Lukaku predica nel deserto , poche le sponde per i compagni. Il possesso aplla è ad appannaggio degli azzurri ma, i varchi sono chiusi dall’Udinese. Sava blocca un destro debole di Neres, poi un destro di McTominay dal limite non centra il bersaglio grosso, Solet mura un tentativo di Lukaku e un’incornata di Anguissa esce di poco.

Conte cambia tutto e toglie Anguissa, Politano e Lukaku per Ngonge, Simeone e Raspadori. Runjaic invece sostituisce Lovric con Payero. Il moduòlo azzurro passa al 4-4-2 ma, il ritmo è basso difficile superare le maglie strette dell’Udinese in formazione bunker. Dopo una ripartenza di Ekkelenkamp, Lucca non trova il guizzo giusto davanti a Meret. Ancora cambi nel Napoli, d entro Gilmour e Okafor per Neres e Lobotka. In spinta, nel finale gli uomini di Conte attaccano a testa bassa, ma l’Udinese resiste e il risultato non cambia fino al triplice fischio di Marinelli. Il Napoli si porta a+4 sull’Inbter, in attesa del match di domani sera dei nerazzurri contro la Fioentina.

IL TABELLINO

NAPOLI-UDINESE 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 5,5, Mazzocchi 5; Anguissa 5,5 (25′ st Ngonge 5,5), Lobotka 6 (36′ st Gilmour sv), McTominay 6,5; Politano 6,5 (25′ st Raspadori 5,5), Lukaku 5,5 (25′ st Simeone 5,5), Neres 5,5 (42′ st Okafor sv).

A disp.: Contini, Scuffet, Buongiorno, Rafa Marin, Billing, Hasa. All.: Conte 5,5

Udinese (4-4-2): Sava 6,5; Kristensen 6, Bijol 6,5, Solet 7 (35′ st Ehizibue sv), Kamara 6; Atta 6,5 (35′ st Bravo sv), Karlstrom 6,5, Lovric 6,5 (25′ st Payero 6), Ekkelenkamp 6,5 (41′ st Zarraga sv); Thauvin 6,5, Lucca 6.

A disp.: Piana, Padelli, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pafundi, Rui Modesto, Sanchez. All.: Runjaic 6,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 37′ McTominay (N), 40′ Ekkelenkamp (U)