Carlos Augusto, autore del preciso cross per la zuccata di Anautovic che ha premesso all’Inter di raddoppiare e di battere la Fiorentina 2-1 , al termine del match ai microfoni Dazn:” Sono contento per Arnautovic, questo gol è meritato. C’era rabbia perché a Firenze non siamo stati noi, è normale essere stati criticati, ma oggi abbiamo dimostrato di nuovo la nostra forza”.