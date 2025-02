Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo non intende parlare di Scudetto:” Non ne parliamo tanto, perché il campionato è ancora lungo. Non ne parlavamo due anni fa che avevamo tanti punti di vantaggio e non lo facciamo ora che stiamo tutte attaccate. Pensiamo partita per partita e vedremo alla fine dove arriveremo”. Così il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza dopo il pari con l’Udinese.