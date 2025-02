Davide Vagnati sbotta dopo Torino-Genoa: “Siamo molto delusi, c’è la tecnologia apposta che può far cambiare un chiaro errore di campo – le parole del dt granata in merito al mancato rigore fischiato per trattenuta di Sabelli su Sanabria nel finale di partita -. Sanabria non può saltare, Sabelli lo butta giù. Non capisco perché l’arbitro non sia stato richiamato”.