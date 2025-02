Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni Dazn prima del match contro la Fiorentina:” Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, abbiamo l’obbligo di ottenere il massimo. C’era amarezza per il modo in cui abbiamo perso, per cui c’è uno stimolo in più”.La partita di giovedì è stata una rarità, perché siamo il miglior attacco del campionato”.