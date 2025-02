Brutta notizia dall’infermeria azzurra per Antonio Conte, il tecnico salentino perde anche David Neres, che come informa il club azzurro nel corso del match contro l’Udinese ha riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa 40 giorni (di sicuro non sarà a disposizione per lo scontro diretto con l’Inter di inizio marzo).