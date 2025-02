Champions League: oggi in campo la Juve contro il PSV. Tutti i match.

Champions League in TV, dove vedere le partite dei playoff: calendario, orari e diretta in chiaro

Le partite di andata dei playoff di Champions: martedì 11 febbraio c’è Juventus-PSV alle 21; mercoledì 12 febbraio Club Brugge-Atalanta si gioca alle 18:45, Feyenoord-Milan alle 21. Dove vederle in diretta tv in chiaro e in streaming.

La Juventus è la prima delle italiane a giocare la partita di andata dei playoff di Champions League. Martedì 11 febbraio i bianconeri ospitano il Psv Eindhoven (ore 21). Mercoledì 12 febbraio (ore 18:45) tocca all’Atalanta, in trasferta sul campo del Brugge, e al Milan, che a Rotterdam (ore 21) affronta il Feyenoord. Il ritorno è previsto per la settimana successiva (18 e 19 febbraio) e sarà decisivo per il passaggio agli ottavi, laddove è già matematicamente qualificata l’Inter che attende l’esito degli spareggi per scoprire quale sarà la prossima avversaria. Ironia della sorte, in base al percorso già tracciato dal tabellone e da un nuovo sorteggio, potrebbe essere una tra Juventus e Milan. L’Atalanta, invece, potrebbe trovarsi di fronte a Lille o Aston Villa. Quanto agli altri match, il più interessante è sicuramente quello tra due delle più grandi deluse della fase a campionato: Manchester City-Real Madrid.

Tutti gli incontri sono in programma alle 18:45 e alle 21, a trasmetterli saranno Sky e NOW, eccezion fatta per la sfida dei rossoneri in Olanda che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista alcuna diretta in chiaro su TV8 che ha scelto di dedicare spazio alla migliore delle sfide in calendario al mercoledì: in questo caso si tratta di Celtic-Bayern Monaco.

Champions League, le partite: gli orari in tv

Le partite di andata dei playoff di Champions sono in programma tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, tutte alle 21. Juventus e Atalanta andranno in onda in diretta tv e in streaming su Sky (e Sky Go) oltre che su NOW. Mentre Feyenoord-Milan sarà esclusiva di Amazon Prime Video. Di seguito il palinsesto completo con indicazione delle emittenti che trasmettono le gare che si possono seguire anche attraverso alla Diretta Gol sul canale 251:

Champions League, quando si giocano playoff e ottavi di finale: le date delle partite

11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG (Sky, NOW)

11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV (Sky, NOW)

11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid (Sky, NOW)

11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona- Borussia Dortmund (Sky, NOW)

12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta (Sky, NOW)

12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica (Sky, NOW)

12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco (Sky, NOW, Tv8)

12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan (Amazon Prime Video)