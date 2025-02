Buone notizie per Patrick Vieira. Maxwel Cornet, attaccante ivoriano che si era fermato a fine primo tempo a Firenze per una lieve distrazione, è atteso in gruppo, dive riprenderà gli allenamenti in vista della sfi da di lunedì dle Grifone Un’opzione in più per il tecnico per la sfida di lunedì con il Venezia al Ferraris per la quale dovrà fare a meno invece dei due giocatori che si sono infortunati nell’ultimo turno contro il Torino: Thorsby e Badelj.