“Sono contento per il gol, sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Oggi abbiamo giocato bene controllando la partita e portando a casa un risultato positivo”. Così il difensore della Roma, Zeki Celik, al termine della sfida contro il Porto. ” L’1-1 non è male, volevamo vincere ma in questo stadio non è facile, vinceremo al ritorno”, ha aggiunto a Sky.