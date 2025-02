Tre sconfitte consecutive, un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare, terzultimo posto in classifica: dopo l’ennesimo scontro salvezza perso, il Parma prepara la sfida verità contro la Roma. Assente Djuric: per il bosniaco stop di almeno un mese e mezzo per colpa di una distorsione al ginocchio destro rimediata domenica scorsa, fiducia in attacco a Bonny.