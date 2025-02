Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a Radio Serie A: “Poche persone secondo me potevano prendere lo scettro di Ranieri, ma anche per avere credibilità non solo ai nostri occhi ma anche a quelli della tifoseria e il mister Davide Nicola secondo me ci sta riuscendo veramente alla grande. È una persona di valori, molto semplice”.