Dobbiamo concentrarci sulla partita, abbiamo giocato bene. Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato. Ci sono due partite, ci giochiamo tutto in casa ci teniamo tantissimo a passare il turno”. Così Tommaso Baldanzi, attaccante della Roma, dopo il pareggio contro il Porto. “Volevo far bene, ci tenevo a dare uno scossa. Per noi è molto importante ce le metteremo tutta”.