Bologna-Torino 3-2, decide l’autogol di Biraghi

La 25ª giornata di Serie A si apre con la vittoria del Bologna 3-2 sul Torino.

Al Dall’Ara su un campo pesantissimo per la pioggia , i felsinei partono bene e si portano e al 12′ Fabbri concede un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Linettye Ndoye: il Var intervniene e cambia la decisione dell’arbitro, infatti il fallo e dello svizzero e pon del polacco . Il Bologna non accenna a diminuire la pressione e il vantaggio arriva con Ndoye al 20′: l’elevtico supera in velocità Coco , in posizione decentrata piazza la palla rasoterra la Milinkovic-Savic ritarda l’uscita e viene superato. Il Toro risponde al 27′ con Adams , Skorupski è straordinario a deviare la palla in angolo. Il Torino prende però coraggio e trova il pareggio al 37’. Dopo aver sprecato incredibilmente un contropiede con Adams e Karamoh, gli ospiti colpiscono con Vlasic: Maripan gestisce male un’altra ripartenza, ma il croato è bravo nel rimediare e realizzare l’1-1.

Nella ripresa , Vanoli perde Walukiewicz per infortunio (54’). Il Bologna riprende ad attaccare , ma a passare in vantaggio è il Toro al 65′: Elmas entrato al posto di Karamoh , il macedone supera Bukema con un tunnel e, poi con un pallonetto geometrico Skorupski. Il vantaggio ospite dura davvero poco. Casadei provoca infatti un calcio di rigore al 69’ e Ndoye lo trasforma nel 2-2: doppietta personale per l’elvetico . Il Toro risponde con Adams, la conclusione dello scozzese non sorprende Skirupski.

Il campo pesante , la fatica dei protagonisti in campo lascia intendere che il 2-2 sia i, risulato più giusto , invece al 90′ Castro calcia e Biraghi (appena entrato) spiazza Milinkovic-Savic con uno sfortunato autogol. I rossoblù vincono 3-2 una gara ricca di colpi di scena e salgono a 41 punti, scavalcando il Milan e mettendo pressione a Juventus e Fiorentina. Il Torino resta invece a 28 punti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 3-2

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Holm 5,5 (41’ st Calabria sv), Beukema 5,5 Lucumì 5 (1’ st Casale 5,5), Miranda 6; Freuler 6, Moro 6 (41’ st Aebischer sv), Pobega 6,5 (37’ st Fabbian sv); Ndoye 8, Castro 6,5, Dominguez 6 (31’ st Cambiaghi 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, El Azzouzi, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri. All.: Italiano

Torino: (4-2-3-1): Milinkovic Savic 6; Walukiewicz 5,5 (9’ st Pedersen 5,5), Maripan 5,5, Coco 5, Sosa 5,5 (36’ st Biraghi 5); Casadei 5,5, Linetty 5,5 (17’ st Gineitis 6); Lazaro 5 (36’ st Masina sv), Vlasic 6,5, Karamoh 5,5 (17’ st Elmas 7,5); Adams 5,5. A disp.: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Salama, Dembele, Dalla Vecchia. All.: Vanoli

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 20’ Ndoye (B), 37’ Vlasic (T), 20’ st Elmas (T), 25’ st rig. Ndoye (B), 45’ st autogol Biraghi (T)

Ammoniti: Linetty (T), Karamoh (T), Gineitis (T), Masina (T)