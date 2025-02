Ranieri:”a fine partita l’arbitro non meritava il nostro saluto”

Claudio Ranieri perde le staffe e dopo il areggio 1-1 contro il Porto , il tecnico giallorosso è una furia.ì ai microfoni Sky .

Nel mirino la direzione di gara del tedesco Stieler e un duro attacco al presidente della Commissione Arbitri della Uefa, l’italiano Rosetti. “Squadra sorpresa nel gol subito? Sì, soprattutto perché avevamo chiesto il cambio – ha attaccato l’allenatore della Roma -. Il quarto uomo lo sapeva. Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Parlo con Rosetti, come fa a mandare a Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Queste cose le sa? Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché“.

Poi rincara la dose sulla direzione di gara. “Cartellini a caso? Sì, a tutti. Per me aspettava qualcosa nell’area di rigore per far vincere la partita al Porto. Avevo chiesto ai miei di non protestare perché lui arbitra così. Otto ammoniti per noi e un espulsione. Qualcuna c’è stata, ma poi c’è altro. Non si può irretire in questa maniera – ha aggiunto Ranieri – Ho mandato via i giocatori. Non volevo che lo andassero a salutare. Non lo meritava dopo una partita così”.