Europa League , Porto – Roma: le probabili formazioni

La Roma in campo per l’andata dei playoff dell’Europa League 2024-2025 all’ all’Estádio do Dragão contro il Porto fischio d’inizio alle ore 21:00.

In campionato la Roma viene dalla vittoria contro il Venezia 1-0 mentre il Porto ha pareggiato 1-1 in casa contro la capolista Sporting. La vittoria dei giallorossi (1-0) contro il Francoforte , ha garantito alla squadra capitoilina di entrare nella zona play-off. I portoghesi hanno chiuso la prima fase al 18° posto. La partita di ritorno si giocherà, allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:45.

Le probabili formazioni:

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Mora, Pepe, Omorodion. Allenatore: Martin Anselmi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Tobias Stieler; assistenti: Christian Gittelmann e Mark Borsch; IV Uomo: Florian Badstübner. In Sala VAR Sören Storks, AVAR Christian Dingert.