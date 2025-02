Champions League: Feyenoord-Milan 1-0., decide Paixao su papera di Maignan

Il Feyenoord batte il Milan 1-0 nell’andata dei playoff di Champions League.

Al De Kuip di Rotterdam, i rossoneri di subito in svantaggio al 3′ su una conclusione di Igor Paixao e papera di Maignan. I due neo -acquisti Santiago Gimenez e Joao Felix, schierati dall’inizio dal tecnico rossonero, ben controllati dalla difesa olandese. La s quadra di Bosschaart ha messo in grossa difficoltà il Milan, vicini al raddpio ancora con Paixao che centra la traversa. Nella ripresa il Feyenoord ha abbassato ritmo e baricentro ma il Diavolo non è riuscito a rientrare in partita. Appuntamento per il match di ritorno a San Siro il 18 febbraio.

IL TABELLINO

FEYENOORD-MILAN 1-0

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther 6; Read 7 (34′ st Mitchell sv), Beelen 6,5, Hancko 6,5, Smal 7 (25′ st Bueno 6); Moder 6,5, Milambo 6,5, Timber 6 (34′ st Osman sv); Hadj 6, Ueda 6 (1′ st Carranza 6), Paixao 7,5 (40′ st Ivanusec sv). A disp.: Andreev, Ka, Zand, van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All.: Bosschaart 7.

Milan (4-2-3-1): Maignan 4; Walker 6, Thiaw 6 (14′ st Tomori 6), Pavlovic 6,5, Hernandez 5,5; Fofana 5,5, Reijnders 6; Pulisic 5 (14′ st Chukwueze 5), Joao Felix 5,5, Leao 5,5 (37′ st Camarda sv); Gimenez 5 (37′ st Abraham sv). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia. All.: S. Conceiçao 5.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 3′ Paixao

Ammoniti: Smal, Milambo (F); Thiaw (M)