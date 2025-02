Champions League: Feyenoord-Milan , le probabili formazioni

Feyenoord-Milan si gioca questa sera alle 21:00 al De Kuip di Rotterdam, gara valida come andata dei playoff di Champions League. Conceiçao ripartirà dalle conferme di Joao Felix, Walker e con l’ex di turno, Santiago Gimenez.

Il Milan ha cambiato volto , grazie anche ai nuovi acquisti nel mercato sessione invernale 2025: Gimenez e Joao Felix in avanti, Sottil e Bondo a centrocampo, Walker in difesa.

Feyenoord-Milan è la gara di andata dei playoff di Champions League, per il passaggio agli ottavi che si gioca alle 21:00 a Rotterdam, il ritorno a San Siro in programma il prossimo 18 febbraio alle 18:45.

I rossoneri arrivano da due successi consecutivi contro la Roma in Coppa Italia e l’Empoli in campionato.

Intoccabile tra i pali Mike Maignan, mentre in difesa confermato il già ottimo Kyle Walker con Theo Hernandez sull’altra fascia e al centro Pavlovic con Tomori. Fofana e Reijnders in mediana. In avanti, trequatisti che potrebbero composti da Rafa Leao e Pulisic con Joao Felix al centro , punta terminale Llex di turno: Santiago Gimenez.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

La probabile formazione del Feyenoord

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. Allenatore: Pascal Bosschaart.

Lo spagnolo José María Sánchez l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Feyenoord-Milan.

Assistenti Raúl Cabañero-Iñigo Prieto, quarto ufficiale Guillermo Cuadra; al var Juan Martínez Munuera, avar Cesar Soto Grado.