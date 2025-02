Juventus – PSV 2-1. Mbangula fa esplodere lo Stadium

Senza brillare nell’andata dei playoff di Champions League, la Juventus batte 2-1 il PSV . I bianconeri si giocheranno l’accesso agli ottavi tra una serrimana in Olanda con due risultai utili su tre.

La Juve parte subito forte creando qualche apprensione alla porta difesa da Benitez. I quindici minuti asfissianti nella metà campo ìolandese si interrompono con l’incursione di Saibari con la palla alzata in angolo da Di Gregorio. Il PSV cresce nel gioco e mette in diffocoltà: due occasionoi per Obispo e Flamingo non trovano la stoccata vincente da posizione vicinissima alla porta.

Dal pericolo scampato al vantaggio bianconero al 34′:Kolo Muani calcia Benitez respinge, Gatti recupera ancora e serve McKennie che dal limite fa partire un destro fortissimo sotto la traversa. Il primo tempo si chiude con un tentativo di Schouten con destro impreciso.

Nella rirpesa dentro Mbangula furi Yldiz ,una mossa che risulterà poi vincente. L’attaccante belga è subito pericolosissimo Flamingo in copertura gli nega il gol dopo un’azione travolgente di Weah sulla destra (51′). I Al 56′ arriva la doccia fredda: Perisic controlla di destro e di sinistro rasoterra fa secco Di Gregorio. Bello. Thiago Motta inserisce anche Conceiçao, Thuram, Koopmeiners e nei minuti finali Vlahovic. Il muro olandese sembra reggere, ma crolla all’82, quando Benitez non trattiene un cross teso di Conceiçao e Mbangula è il più veloce. e mette la palla in rete.

IL TABELLINO

JUVENTUS-PSV 2-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Weah 6.5, Gatti 7, Renato Veiga 6, Kelly 5; Locatelli 6 (23′ st Thuram 6), Douglas Luiz 5; Nico Gonzalez 6 (13′ st Conceiçao 6.5), McKennie 7 (23′ st Koopmeiners 6), Yildiz 5 (1′ st Mbangula 7); Kolo Muani 5.5 (33′ st Vlahovic 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi. All.: Thiago Motta 6.5

PSV (4-3-3): Benitez 5.5; Ledezma 6, Flamingo 6, Obispo 5.5, Mauro Junior 6; Saibari 6 (27′ st Til 5.5), Schouten 6, Veerman 5; Perisic 6.5, De Jong 5, Lang 6 (27′ st Bakayoko 5.5). A disp.: Drommel, Schiks, Malacia, Bajraktarevic, Driouech, Babadi, Land, Kuhn, Uneken, Nagalo. All.: Bosz 6

Arbitro: Siebert (GER)

Marcatori: 34′ McKennie (J), 11′ st Perisic (P), 37′ st Mbangula (J)

Ammoniti: De Jong (P)