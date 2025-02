Motta:” quando giochiamo a casa l’obiettivo è vicnere”

” Siamo pronti per fare una prestazione per raggiungere il nostro obiettivo”. Così il tecnico della Juve Thiago Motta dopo la vittoria per 2-1 sul Psv nell’andata dei playoff di Champions. “È stata una partita equilibrata in cui abbiamo migliorato l’aspetto di portare più uomini in avanti per attaccare l’area di rigore – ha proseguito nel dopo gara – Stiamo cercando di migliorare, dobbiamo attaccare l’area di rigore, spesso lo abbiamo fatto con pochi uomini. Oggi abbiamo fatto un po’ meglio su questo aspetto. Abbiamo bisogno di giocatori che arrivano da dietro e che attaccano l’area”.