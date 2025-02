Champions League , risultati andata playoff

Si sono chiuse le gare d’andata dei playoff di Champions League, in palio gli ottavi di finale.

La Juve batte il PSV 2-1 grazie al gol di Mbangula all’82’. Il big-match tra Manchester City e Real Madrid , sorrire ai blancos . La squadra di Ancelotti ha battuto quella di Guardiola 3-2, a decidre il punteggio , nel finale i gol di Bellingham. Da segnalare infine i successi netti in trasferta del PSG (0-3 in casa del Brest) e del Borussia Dortmund (0-3 in casa dello Sporting Lisbona).

Domani i match decisivi di Atalanta (in casa del Brugges) e Milan (in Olanda contro il Feyenoord)

TUTTI I RISULTATI DELL’ANDATA DEI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE