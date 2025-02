Champions League, oggi in campo Atalanta e Milan

Dopo la vittoria della Juventus (2-1) andata playoff contro il PSV , stasera in campo le altre due italiane: Atalanta e Milan.

La Dea impegnata in trasferta in Belgio contro il Brugge : calcio d’inizio alle ore 18,45. Il Milan a Rotterdam , contro il Feyenoord , calcio d’inizio alle ore 21. Il ritorno è previsto per la settimana successiva (18 e 19 febbraio) e sarà decisivo per il passaggio agli ottavi, laddove è già matematicamente qualificata l’Inter che attende l’esito degli spareggi per scoprire quale sarà la prossima avversaria.

Ecco i match di oggi e dove vederli in TV

12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta (Sky, NOW)

12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica (Sky, NOW)

12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco (Sky, NOW, Tv8)

12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan (Amazon Prime Video)