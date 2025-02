Champions League – Brugge – Atalanta , le probabili formazioni

Trasferta in Belgio per l’Atalanta, c in campo alle ore 18,45 contro il Club Brugge nella gara d’andata dei play-off della Champions League 2024-2025.. Le probabili formazioni di Gasperini e Hayen.

La Dea ha chiuso la prima fase al nono posto, un solo punto è mancato per accedere di diritto agli ottavi.

Il Club Brugge è un’ostacolo da prendere con le molle: i belgi hanno fermato la Juventus tra le mura amiche nel penultimo match europeo e nell’ultima giornata ha perso 3-1 in casa del Manchester City.

Gasperini ha qulche probrlama di formazione , con Pasalic in campo dal primo minuto con De Ketelaere a supporti di Mateo Retegui. In porta Rui Patricio e Posch dovrebbe essere confermato con Hien e Djimsiti nel terzetto difensivo. Il Club Brugge sceglie ancora Nilsson unica punta con Jutglà, Vanaken e Vermant a supporto.

Le probabili formazioni

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà, Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

Designato dall’Uefa l’arbitro turco Umut Meler, assistito da Kerem Ersoy-Ibrahim Çaglar Uyarcan, quarto ufficiale Arda Kardeşler.