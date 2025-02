Europa League , tutti i risultati

Non sono mancate le soprrese nei match andata playoff Europa League. Il Galatasaray sconfitto 4-1 in casa dell’AZ .Negli altri match iniziati alle 21, pareggia la Roma in casa del Porto, mentre si registrano i successi del FCSB e Twente: i rumeni si impongono in trasferta 2-1 sul PAOK, gli olandesi battono 2-1 il Bodo/Glimt con un rigore al 95′.

Di seguito tutti i risultati:

Le gare delle 21

AZ – Galatasaray 4-1: 12′ Mijnans (A), 20′ Sallai (G), 36′ Parrott rig. (A), 58′ Clasia (A), 66′ Wolfe (A)

Porto – Roma 1-1: 45’+4′ Celik (R), 67′ Moura (P)

PAOK – FCSB 1-2: 21′ Samatta (P), 50′ Gheorghita (F), 60′ Dawa (F)

Twente – Bodo/Glimt 2-1: 5′ Ltaief (T), 85′ Berg (B), 95′ Van Wolfswinkel rig. (T)

Le gare delle 18.45

Fenerbahce – Anderlecht 3-0: 11′ Tadic, 43′ Dzeko, 57′ En Nesyri

Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-0: 23′ Abu Fani

Midtjylland – Real Sociedad 1-2: 11′ B. Mendez rig. (R), 31′ Kubo (R), 38′ Buksa (M)

Union SG – Ajax 0-2: 59′ Rasmussen, 71′ Mokio