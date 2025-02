Italia Under 15 , 3-3 con la Polonia

Bella prova di carattere della Nazionale Under 15, che pareggia 3-3 in rimonta contro i pari età della Polonia nella seconda e ultima amichevole in programma al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma, dopo essersi imposta con un netto 5-2 due giorni fa. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio al 24′ con Ilyas Fatih, subiscono la rimonta polacca, firmata da Kornel Brzozka, su rigore al 28′, e da Adam Garwolinski al 33′, prima di ristabilire l’equilibrio con Federico Croci al 35′. Nella ripresa, la Polonia torna avanti grazie al penalty trasformato da Przemyslaw Mazan al 67′, ma Pietro Salvai, all’80’, sancisce il definitivo pari. “