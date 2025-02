“Sappiamo che possiamo giocarcela contro chiunque, sicuramente il Napoli arriverà ancora più motivato dopo i due ko di dicembre. Dovremo semplicemente dare tutto in campo per cercare di vincere e continuare il nostro cammino”. Lo ha detto Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, in vista della sfida di domani in campionato contro il Napoli, in programma alle 18 all’Olimpico.