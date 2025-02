Porto – Roma 1-1 Moura risponde a Celik

Finisce 1-1 tra Porto e Roma nell’andata dei playoff di Europa League

Un pareggio dal sapore leggermento amaro ottenuto dai giallorossi capitolini contro il Porto allo Stadio Do Dragao , considertato quello che si è visto in campo. I ragazzi di Ranieri raccolgono i frutti di un buon primo tempo con il vantaggio meritato in pieno recupero (50′) messo a segno da Celik: palla recuperata da Baldanzi su Varela , l’ex Empoli entrtato in campo al 39′ al posto di Dybala costretto ad uscire dopo un’intervento kamikaze di Varela , palla a Saelemaekers, cross teso del belga in area dove Nehuen Perez anticipa Dovbyk , Celik ben piazzato fulmina Diogo Costa.

Nella ropresa Ranieri effettua due cambi: dentro Pisilli ed El Shaarawy per Kone e Saelemaekers. Il Porto prende coraggio , ma è la Roma a sfiorare il raddoppio al 66′, quando Diogo Costa nega a Cristante il gol di testa di testa Dal secondo corner Angelino calcia alto e il portiere portoghese è bravissimo a rilanciare subito e pescare Pepê, che si trova davanti Celik e Baldanzi. Quest’ultimo gli sporca il pallone, poi è sfortunato a deviare il tiro di Francisco Moura. Al 72′ Cristante commette un fallo su Borges: secondo giallo ed espulsione. La Roma è costretta a difendersi, fomo alla fine . Tra otto giorno il ritorno all’Olimpico.

IL TABELLINO

PORTO-ROMA 1-1

Porto (3-4-3): Diogo Costa 6.5; Djalo 6, Nehuen Perez 5, Otavio 6 (30′ st Namaso 6); Joao Mario 5.5, Varela 4.5 (18′ st Fabio Vieira 6), Eustaquio 6, Francisco Moura 6.5 (41′ st Zaidu sv); Borges 6.5, Samu Aghehowa 5 (40′ st Gul sv), Rodrigo Mora 6 (18′ st Pepê 6). A disp.: Claudio Ramos, Marcano, William Gomes, Vasco Sousa, André Franco, Perez, Zé Pedro. All.: Anselmi 6

Roma (3-5-2): Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 6, Ndicka 7; Saelemaekers 5.5 (1’st El Shaarawy 5.5), Koné 6,5 (1′ st Pisilli 6), Cristante 4.5, Pellegrini 5.5 (23′ st Soulè 6), Angelino 6.5; Dybala 6 (39′ Baldanzi 6), Dovbyk 5.5 (30′ st Paredes 6). A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Nelsson, Sangare. All.: Ranieri 6

Arbitro: Stieler (Germania)

Marcatori: 50′ pt Celik (R), 22′ st Moura (P)

Ammoniti: Pellegrini (R), Varela (P), Celik (R), Koné (R), Moura (P), Saelemaekers (R), Cristante (R), Otavio (P), Paredes (R), Baldanzi (R)

Espulsi: al 27′ st Cristante (R) per doppia ammonizione