Il Parma dovrà far a meno ancora una volta di Valentin Mihaila. il giocatore romeno si era ripreso dal fastidio muscolare alla coscia sinistra accusato durante la partita con il Lecce, tuttavia ha riportato “un problema muscolare a carico della coscia anteriore destra” come spiegato dalla società emiliana. Il calciatore sarà monitorato in base all’evoluzione del quadro clinico e ha già cominciato il percorso riabilitativo.