Milan – Hellas Verona 1-0 , decide Gimenez

Nella 25a giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona e riduce il distacco in classifica nei confronti della Lazio a-5 , ma con una gara da recuperare con il Bologna.

Messo bene in campo da Zanetti , il Verona non rischia , quasi nulla solo un tentativo di Reijnders che impegna Montipò (25′) . Poi Gimenez va in gol , annullato per fuorigioco dello stesso messicano . Nella rirpesa Conceiçao si affida ai cambi dentro Leao e Jimenez , fuori Walker e Sottil e propiro dai nuovi subentrati al 75′ nasce l’azione del vantaggio rossonero :scavetto di Jimenez per Leao, assist al volo per Gimenez facile per il messicano appoggiare di testa in fondo alla rete. Il Verona colpito cerca di reagire e prova a farsi più intraprendente e si affaccia qualche volta dalle parti da Maignan ma senza preoccupare l’estremo difensore

IL TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

Milan (4-4-2): Maignan 6; Walker 6 (1′ st Jimenez 6,5), Thiaw 6,5, Gabbia 6, Theo Hernandez 6; Musah 6, Fofana 5 (23′ st Pulisic 6), Reijnders 6, Sottil 5 (1′ st Leao 7); Joao Felix 6,5 (43′ st Terracciano sv), Gimenez 7 (37′ st Abraham sv). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Pavlovic, Bondo, Camarda, Chukwueze. All.: Conceiçao 6

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Valentini 6, Coppola 5,5, Dawidowicz 6; Tchatchoua 6, Duda 6, Niasse 5(40′ st Bernede sv), Bradaric 6 (39′ st Oyegoke sv); Suslov 5 (39′ st Cissè sv), Kastanos 5,5 (17′ st Lazovic 5); Sarr 5,5 (23′ st Mosquera 5). A disp.: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Ajayi, Lambourde, Livramento. All.: Zanetti 5,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 30′ st Gimenez (M)

Ammoniti: Coppola (V), Musah (M), Niasse (V), Bradaric (V), Duda (V), Jimenez (M), Gimenez (M)