Lazio, Baroni :” la nota negativa è l’infortunio di Castellanos”

“I ragazzi hanno fornito una prestazione di valore contro la prima della classe”. Così Marco Baroni al termine del match pareggiato 2-2 contro il Napoli .- “peccato per i due gol evitabili- ha aggiunto . “Tutta la squadra ha fatto bene, da Pedro a Isaksen che è in crescita. Dia non stava benissimo, ma sono contento nel vedere la passione con cui la squadra si batte. Daremo tutto fino alle fine”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste.”La nota negativa è l’infortunio di Castellanos, da valutare, ma i giovani ci daranno sicuramente una mano.