Gasperini:” Fatichiamo a vincere le partite in casa nonostante il dominio”

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Cagliari. Iltecnico orobico Gasperini ai microfoni Dazn al termine della sfida:”Bisogna tenere conto di tutto, ma è chiaro che in questo periodo siamo in difficoltà numerica. Tra difesa e centrocampo troviamo delle soluzioni, ma davanti è più complicato se continuiamo a giocare con interpreti che hanno caratteristiche più da centrocampisti che da attaccanti. Fatichiamo a vincere le partite in casa nonostante il dominio”.