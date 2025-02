Lazio – Napoli 2-2. Dia riprende la capolista all’87’

Dia regala il pareggio ai biancocelesti. Vanatggio di Isakssen , pareggio di Raspadori. Napoli avanti autorete di Marusic.Foto Fraioli: il vantaggio di Isakssen

Ancora un pareggio della capolista , il terzo consecutivo. Allo stadio Olimpico Lazio-Napoli finisce 2-2. Matrcj intenso con tante emozioni. parte bene la Lazio cvhe al 6′ passa in vantaggio : su respinta Rrahmani da rivedere , Isakssen raccoglie e scaglia un sinistro terra aria potente sotto la tarevrsa piega la mano a Meret. Il Napoli rsichia di subire il raddoppio, funziona solo la fascia destra , mentre su quiella sinistra Mazzocchi trova grande difficoltà. Al 13′ il napoli pareggia , anche in questo caso su errore nel rinnvio di Provedel , palla raccolta da McTomynae che serve Lukaku , filtrante per Raspadori il sinistro sotto la gembe di provedel. Si val ripposo sull’ 1 a. Nella rirpesa la Lazio parte bene come nel primo tempo . Conte chiama in causa Politano , l’esternoi subito si rende protagonista del c ross che rimpalla su Gila e Marusic di sinistro mette alle spalle il vamnatggio partenopeo. La lazio si scuote , il Napoli soffre in un paio di occasioni. Zaccagni va in gol , annillato la bella conclusione in rovesciata per fuorigioìco dello stesso attaccante. Nei minuti finali Baroni chiama dalla panchina Dia , l’ex Salernitana non in perfette condizioni , trova l’angolino basso alla destra di Meret e fa 2-2 risultato finale. Domani l’Inter ha l’iicasione per mettere la freccia sul Napoli , Juve permettendo.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 2-2

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares 6,5 (37′ st Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen 7 (37′ st Tchaouna), Pedro 6 (29′ st Dia), Zaccagni; Castellanos 6 (27′ Noslin).

Allenatore: Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno 6,5 (17′ st Politano),, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi 5,5 (40′ st Marin); Lukaku, Raspadori.

Allenatore: Conte

Arbitro: Massa

Marcatori: 6′ Isaksen (L), 13′ Raspadori (N), 19′ st aut. Marusic (N), 42′ st Dia (L)

Ammoniti: Anguissa (N), Juan Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)