Manchester City , Haaland problemi al ginocchio

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland è stato sostituito dopo essersi fatto male al ginocchio nel finale della gara vinta per 4-0 sul Newcastle in Premier League. Haaland si è seduto tenendosi il ginocchio destro, ma è riuscito a lasciare il campo senza assistenza all’87° minuto di sabato. Emergono preoccupazioni sulla disponibilità dell’attaccante norvegese per la partita di Champions League del City contro il Real Madrid mercoledì. Il City è indietro per 3-2 dall’andata del turno di playoff, con il vincitore che avanza agli ottavi di finale.