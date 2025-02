Como corsaro al Franchi , Fiorentina battuta 2-0

Nel match delle ore 12,30 , 25esima girnata Serie A , il Como ha battto la Fiorentina 2-0.

I ragazzi di Fabregas giocano con carattere creando azioni da gol , premiati al 41′ dal cvantaggio messo a segno da Diao dopo una splendida galoppata su un veloce contropiede dell’ex Betis. Nella ripresa la reazione dei Viola è sterile e al 66′ i lariani chiudono il match con il raddoppio di Nico Paz , bello il sinsitro all’incrocio dei pali. Per Palladino è il secondo ko consecutivo.

IL TABELLINO

Fiorentina-Como 0-2

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6,5; Dodo 5, Pongracic 6, Ranieri 5, Gosens 5 (25′ st Parisi 6); Cataldi 5 [10′ st Gudmundsson 5 (29′ st Ndour 5,5)], Mandragora 5 (25′ st Richardson 5,5); Folorunsho 6, Fagioli 5,5, Beltran 5; Zaniolo 6 (10′ st Colpani 5).

Allenatore: Palladino 5

Como (4-3-2-1): Butez 6; Smolcic 6, Goldaniga 6,5, Dossena 6 (25′ st Kempf 6), Valle 6,5; Caqueret 7 (33′ st Engelhardt 6), Da Cunha 6,5, Perrone 6 (25′ st Douvikas 6); Paz 6,5 (33′ st Ikoné 6), Strefezza 6,5; Diao 7 (45’+1 st Jack).

Allenatore: Fabregas 7

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 41′ Diao (C), 21′ st Paz (C)

Ammoniti: Gosens (F), Goldaniga (C), Folorunsho (F), Perrone (C), Gudmundsson (F)