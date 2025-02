Genoa-Venezia 2-0 . Pinamonti e Cornet infiammano il Ferraris

Nel posticipo del lunedì valido per la 25ª giornata di Serie A il Genoa batte il Venezia 2-0.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i rossoblu s’impongono per 2-0 nella ripresa,e nel finale del match. Ekuban entra dalla panchina e serve dua assist per il doppio vantaggio , prima va a segno Pinamonti, poi Cornet: Sconfitta pesante i lagunari di Di Francesco. sempore più belle ‘paludi’ in coda alla classifica.

IL TABELLINO

GENOA-VENEZIA 2-0

Genoa (4-2-3-1): Leali 6,5; De Winter 6, Bani 6, Vasquez 6, Martin 6,5; Masini 6,5, Frendrup 6; Vitinha 6 (15’ st Ekuban 7), Messias 5,5 (28’ st Cornet 6,5), Miretti 5,5 (28’ st Ekhator 6); Pinamonti 7 (42’ st Onana sv). A disp.: Cuenca, Kassa, Malinovskyi, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Venturino, Zanoli. All.: Vieira

Venezia (3-4-3): Radu 6; Schingtienne 5,5, Idzes 5,5, Candé 5,5; Zerbin 5,5, Perez 6 (38’ st Doumbia sv), Nicolussi Caviglia 6,5, Zampano 5,5 (13’ st Busio 6); Ellertson 6 (38’ st Gytkjær sv), Fila 5 (13’ st Maric 5,5), Oristanio 5,5 (24’ st Yeboah 5,5). A disp.: Bjarkason, Carboni, Chiesurin, Conde, El Haddad, Grandi, Joronen, Marcandalli, Sverko. All.: Di Francesco

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 37’ st Pinamonti (G), 41’ st Cornet (G)

Ammoniti: Bani (G), Perez (V)