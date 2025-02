Motta:” abbiamo vinto meritatamente”

Thiago Motta soddisfatto dopo la vittoria 1-0 nel derby d’Italia contro l’Inter. I bianconeri centrano la terza vittoria consecutivaagganciando al quarto posto in classifica la Lazio. “Nel primo tempo abbiamo avuto forse troppo rispetto di un avversario molto forte. Sapevamo che si muovono tanto col pallone, hanno qualità e se non cerchi di metterli in difficoltà non recuperi il pallone. Nella prima frazione di gioco meritava l’Inter. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia e abbiamo giocato meglio, la vittoria è meritata”.