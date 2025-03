A Rotterdam Thuram-Lautaro abbattono il Feyenoord 2-0

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter batte 2-0 il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam.

Il vantaggio lo firma Thuram al 38′ con un’acrobazia di esterno destro su preciso cross di Barella. Il raddoppio è di Lautaro al 5′ della ripresa su assist di Zielinki e palla all’incrocio dei pali. Al 20′ del secondo tempo Zielinski si divota il tris e si fa ipnotizzare da Wellenreuther, sbagliando un rigore concesso dopo una chiamata del Var. L’11 marzo si gioca il ritorno a San Siro.

IL TABELLINO

FEYENOORD-INTER 0-2

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther 7; Mitchell 5, Beelen 5, Hancko 6, Bueno 5; Moussa 6, Moder 6, Smal 5; Paixao 5, Carranza 5 (dal 14′ st Ueda 5), Osman 6,5. A disp.: Andreev, Ka, Ivanusec, ‘T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld. All.: Van Persie 5

Inter (3-5-2): J. Martinez 6,5; Pavard 6, De Vrij 7 (dal 27′ st Bisseck 6), Acerbi 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6,5 (dal 27′ st Frattesi 5,5), Asllani 6 (dal 36′ st Calhanoglu sv), Zielinksi 6, Bastoni 6; Lautaro 7 (dal 36′ st Arnautovic sv), Thuram 7 (dal 16′ st Taremi 5,5). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Mkhitaryan, Aidoo, Motta, Quieto. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Eskas (NOR)

Marcatori: 38′ Thuram (I), 5′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Wellenreuther (F), Bastoni (I), Mitchell (F), Osman (F)

Espulsi: –

Note: Al 20′ st Wellenreuther para un rigore a Zielinski