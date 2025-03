Feyenoord-Inter. Inzaghi con qualche problema di formazione

Feyenoord-Inter, oggi alle ore 18:45 ,andata degli ottavi di Champions League.

I nerzzurri unica squadra italiana rimasta inlizza , dopo l’eliminazione Atalanta , Milan e Juventus , i nerazzurri impegnati nel ‘catino’ dello stadio De Kuip di Rotterdam. Inzaghi cambia modulo, ma punta sempre sulla coppia d’attacco formata Lautaro e Thuram.

Quì Inter: Inzaghi costretto per i vari infortuni a cambiare modulo –(probabile 3-5-2) , con l’ unica conferma in attacco dcin la coppia formata Lautaro e Thuram, Nel ruolo di laterale , il solo Dumfries è disponibile considerati gli infortunati Carlos Augusto, Darmian e Zalewski , ai quali si è aggiunto Di Marco , nell’ultima di campionato a Napoli con Bastoni alto a sinistra ma pronto a scivolare da terzino e comporre una linea a 4 con Pavard, de Vrij e Acerbi. Barella in mezzo al campo con Asllani e Zielinski.

Quì’ Feyenoord: Robin van Persie non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha battuto il Milan: la novità principale dovrebbe essere Carranza dal 1′ nel ruolo di unica punta con Hadji Moussa, Ivanusec e Paixão sulla trequarti. Timber ha rimediato una lesione del legamento esterno del ginocchio proprio contro il Milan e la sua stagione è finita: in mediana Milambo e Moder.

La vincente del doppio confronto tra Feyenoord e Inter sfiderà nei quarti di finale una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. La gara di ritorno si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 11 marzo.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder; Hadji Moussa, Ivanusec, Paixão; Carranza. Allenatore: Robin van Persie.

L’arbitro della sfida tra Feyenoord e Inter, sarà Espen Eskås. Gli assistenti saranno Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. VAR dell’incontro Christian Dingert, Assistente VAR Tiago Martins.