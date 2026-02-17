Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Galatasaray- Juventus :Bremer problemi muscolari
Champions League , primo tempo: Borussia D. Atalanta 2-0
Juventus, Spalletti:". Stasera abbiamo fatto tre passi indietro, non uno"

Champions League , primo tempo: Borussia D. Atalanta 2-0

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Galatasaray- Juventus :Bremer problemi muscolari

Febbraio 17, 2026
Articolo successivo

Juventus, Spalletti:". Stasera abbiamo fatto tre passi indietro, non uno"

Febbraio 17, 2026

Recommended for You

Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2

Serie A, finale: Napoli-Roma 2-2 Malen , Spinazola, Malen (rig), Allison Santos

Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore