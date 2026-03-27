Locatelli predica calma: “Non abbiamo fatto nulla”. L’Italia guarda già alla finale

Dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, l’Italia compie un passo importante verso la qualificazione mondiale, ma Manuel Locatelli frena subito ogni entusiasmo. Il centrocampista azzurro, tra i protagonisti della serata, ha scelto un profilo basso nel post partita, sottolineando come il traguardo sia ancora lontano.

“Non abbiamo fatto nulla”, ha dichiarato con decisione, spegnendo sul nascere qualsiasi euforia. “Abbiamo una finale da giocare e dobbiamo restare concentrati”.

Una vittoria costruita nella ripresa

La partita non è stata semplice, soprattutto nei primi minuti. Locatelli ha ammesso le difficoltà iniziali:

“Siamo partiti un po’ contratti, poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio”.

Un’analisi lucida, che evidenzia come la squadra abbia saputo reagire crescendo con il passare dei minuti, trovando ritmo e qualità nella ripresa, dove sono arrivati anche i gol decisivi.

La forza del gruppo

Uno dei temi centrali dell’intervento di Locatelli è stato lo spirito della squadra.

“Siamo un gruppo bellissimo, molto unito, anche grazie alle difficoltà che abbiamo vissuto in questi anni”.

Parole che raccontano un’Italia compatta, consapevole del proprio percorso e delle ferite recenti, ma proprio per questo più determinata a raggiungere l’obiettivo.

Testa alla finale

Il messaggio finale è chiaro e diretto: niente alibi, niente distrazioni.

“Dobbiamo fare una grande finale. Non ci saranno scuse”.

L’Italia guarda avanti, quindi, con determinazione ma senza perdere equilibrio. La vittoria contro l’Irlanda del Nord rappresenta solo un passaggio: l’ultimo ostacolo sarà quello decisivo.