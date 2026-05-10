Roma, rimonta da batticuore a Parma: Malen la salva al 96°

Succede di tutto al Tardini in una sfida folle tra Parma Calcio e Roma, decisa soltanto nei minuti di recupero dopo continui ribaltamenti di fronte ed emozioni senza sosta. Alla fine sorridono i giallorossi, capaci di imporsi 3-2 grazie al rigore trasformato da Donyell Malen in pieno recupero.

La Roma parte forte e nel primo tempo trova il vantaggio proprio con Malen, bravo a concretizzare la superiorità costruita dai capitolini nella prima frazione. Il Parma, però, non si arrende e nella ripresa cambia volto: i ducali aumentano intensità e ritmo, mettendo in grande difficoltà una squadra di Ranieri apparsa in calo dopo l’ottimo avvio.

Il pareggio arriva con Gabriel Strefezza, che riaccende il Tardini e rimette tutto in equilibrio. La spinta emiliana continua e pochi minuti più tardi è Mandela Keita a completare la rimonta: il centrocampista lascia partire un destro preciso dall’interno dell’area che sorprende Mile Svilar per il clamoroso 2-1.

Per la Roma sembra il colpo del ko. I giallorossi accusano il contraccolpo ma nel finale trovano la forza per reagire. A rimettere in carreggiata gli ospiti è Devyne Rensch, entrato da poco e subito decisivo con il gol del 2-2 a ridosso del novantesimo.

Quando il match sembra ormai destinato al pareggio, arriva l’episodio che cambia tutto. In pieno recupero l’arbitro Daniele Chiffi concede un calcio di rigore alla Roma per un fallo di Brightsai su Rensch. Dal dischetto si presenta ancora Malen, glaciale nel battere il portiere e firmare il definitivo 3-2.

Una vittoria pesantissima per la Roma, che evita un passo falso potenzialmente decisivo nella corsa europea e ritrova tre punti al termine di una partita incredibile.