Genoa , De Rossi: “Gara seria, giovani premiati, futuro da valutare”

Daniele De Rossi ha commentato il pareggio a reti bianche del Genoa contro la Fiorentina al Stadio Artemio Franchi, sottolineando come le occasioni del primo tempo siano arrivate soprattutto da “giocate sporche”. Nella ripresa, invece, la sua squadra ha mostrato un miglioramento evidente, creando 3-4 opportunità per sbloccare il risultato. “È stata una gara seria e non era facile, considerando che eravamo già salvi”, ha dichiarato il tecnico, ricordando anche la buona prestazione a Bergamo.

Ampio spazio è stato dedicato all’esordio di alcuni giovani del settore Primavera: “È un premio per loro e per tutto il Genoa. Il nostro vivaio fornisce materiale di primo livello e la società crede molto nei giovani. Sono felice di aver regalato un giorno indimenticabile a chi è entrato”, ha aggiunto De Rossi.

Sul proprio futuro, l’ex centrocampista giallorosso è stato prudente. Ha ricordato contatti avuti in passato con dirigenti della Fiorentina, ma ha precisato di non essere mai stato contattato recentemente. “Sto benissimo al Genoa, ma non posso fare promesse che nessun allenatore può garantire a questo punto del campionato. Il calcio è questo: certe cose è meglio non dirle. Ho promesso una volta sola di restare a Roma, e basta”, ha concluso.