Cremonese, Giampaolo: “Serviva solo vincere, ci siamo guadagnati questa pressione”

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha analizzato in conferenza stampa il successo contro il Pisa, un risultato fondamentale che tiene ancora aperta la corsa salvezza dei grigiorossi. Il tecnico ha usato parole molto nette per descrivere il peso della partita: “Alla squadra ho detto che oggi il biglietto era di sola andata. Per tenere accesa la fiammella bisognava soltanto vincere”.

Giampaolo ha evidenziato come la gara richiedesse un approccio completo, non solo tecnico ma anche mentale: “Servivano contenuti passionali, tecnici e di personalità. Quando devi vincere per forza è così. Ma questa condizione ce la siamo creata noi, non ci sono altri responsabili”. L’obiettivo, ha ribadito, era quello di restare in corsa fino all’ultima giornata: “Dovevamo vincere per continuare a giocarci tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita”.

Parlando dell’andamento del match, il tecnico ha rivelato cosa ha chiesto all’intervallo: “Ho detto ai ragazzi che bisognava segnare il secondo gol e non tenere la partita in bilico, perché poteva complicarsi. Poi l’avversario è rimasto in nove, ma queste gare non si possono lasciare aperte così a lungo”.

Nonostante la vittoria, Giampaolo ha mantenuto uno sguardo critico sul percorso della squadra: “Ci sono difetti su cui lavorare e lo faremo. La squadra doveva vincere e ha vinto, oggi vanno fatti i complimenti. Non si può tornare indietro: ho tanti rimpianti sulla mia gestione, ma devo conviverci”.

Infine, uno spiraglio di fiducia: “Mi aggrappo a questa piccola possibilità che resta, anche se l’avversario ha un vantaggio. Intanto la prossima partita avrà ancora qualcosa in palio”.