Bosnia ed Erzegovina – Italia: Clément Turpin al fischio d’inizio dei playoff mondiali

Martedì 31 marzo 2026, il Bilino Polje Stadium di Zenica ospiterà uno degli incontri più attesi dei playoff europei per la Coppa del Mondo 2026: la sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia. A dirigere il match sarà il noto arbitro internazionale francese Clément Turpin, uno dei fischietti più esperti del panorama UEFA e FIFA, assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, Var Jerome Brisard, assistente Var Willy Delajod), ad eccezione del quarto ufficiale, che sarà lo spagnolo José Maria Sanchez.

In carriera Turpin ha arbitrato 5 volte gli Azzurri: il bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte. Una di queste due è particolarmente dolorosa: c’era proprio il fischietto francese nella disfatta di Palermo contro la Macedonia del Nord che sancì la seconda mancata qualificazione di fila al Mondiale degli azzurri.