Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Sinner vince a Miami Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Politano: “Gruppo unito e mentalità giusta, l’Italia merita i Mondiali”
Bosnia ed Erzegovina – Italia: Clément Turpin al fischio d’inizio dei playoff mondiali
Bosnia-Italia, Gattuso carica gli azzurri: “Serve lucidità, sarà una battaglia”

Bosnia ed Erzegovina – Italia: Clément Turpin al fischio d’inizio dei playoff mondiali

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Martedì 31 marzo 2026, il Bilino Polje Stadium di Zenica ospiterà uno degli incontri più attesi dei playoff europei per la Coppa del Mondo 2026: la sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia. A dirigere il match sarà il noto arbitro internazionale francese Clément Turpin, uno dei fischietti più esperti del panorama UEFA e FIFA, assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, Var Jerome Brisard, assistente Var Willy Delajod), ad eccezione del quarto ufficiale, che sarà lo spagnolo José Maria Sanchez

In carriera Turpin ha arbitrato 5 volte gli Azzurri: il bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte. Una di queste due è particolarmente dolorosa: c’era proprio il fischietto francese nella disfatta di Palermo contro la Macedonia del Nord che sancì la seconda mancata qualificazione di fila al Mondiale degli azzurri. 

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Politano: “Gruppo unito e mentalità giusta, l’Italia merita i Mondiali”

Marzo 29, 2026
Articolo successivo

Bosnia-Italia, Gattuso carica gli azzurri: “Serve lucidità, sarà una battaglia”

Marzo 29, 2026

Recommended for You

Politano: “Gruppo unito e mentalità giusta, l’Italia merita i Mondiali”

Italia, Tonali ammette: “Abbiamo visto un po’ di mostri”. Poi la svolta contro l’Irlanda del Nord

Locatelli predica calma: “Non abbiamo fatto nulla”. L’Italia guarda già alla finale

Kean:”doibbiamo continuarecosì”

Italia, Gattuso tira un sospiro di sollievo: “Conta solo vincere, ma non è finita”

O’Neill elogia i suoi ragazzi nonostante la sconfitta con l’Italia

ItaIa Under 21, Baldini: “squadra in crescita e piena di fiducia “

Italia Under 21, una serata da ricordare: 4‑0 alla Macedonia del Nord